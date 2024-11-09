Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı yeniden kül püskürttü
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde patlayarak 9 kişinin ölümüne yol açan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın bugün yeniden kül püskürttüğü bildirildi.
Maumere
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hadi Wijaya, konuya dair basına açıklamalarda bulundu.
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- Endonezya'da yanardağın tekrar patlama ihtimali nedeniyle vatandaşlara kalıcı tahliye çağrısı
Wijaya, 4 Kasım'da faaliyete geçen Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın bugün yeniden harekete geçerek 3 kez kül püskürttüğünü belirtti.
Yanardağ küllerinin yaklaşık 9 kilometreye kadar yükseldiğini aktaran Wijaya, herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini kaydetti.
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.
BNPB, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapmıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.