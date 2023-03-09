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Dünya

Endonezya'da heyelanda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Endonezya'nın Natuna bölgesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Endonezya'da heyelanda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Ankara

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı yetkilisi, yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğunu söyledi.

Heyelan altında kalan evlerde mahsur kaldığı düşünülen kayıp 33 kişi için aramanın sürdüğünü belirten yetkili, toprak kayması nedeniyle yaklaşık 1300 kişinin geçici sığınaklara götürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, onlarca polis, asker ve gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının iletişim hatlarındaki sorunlar ve hava koşullarındaki olumsuzluklar yüzünden aksadığını ifade etti.

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