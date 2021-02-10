Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,548.32
Altın
1,841.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Dünya

Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Endonezyalı yetkililer, 9 Ocak'ta Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşüşünün nedeninin arızalı otomatik gaz kelebeği olabileceğini belirtti.

Mahmut Atanur   | 10.02.2021
Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Cakarta

KNKT Kaza Araştırma Alt Komite Başkanı Nurcahyo Utomo, yayımlanan ön rapora ilişkin açıklamasında, karakutudaki verilere göre 8 bin 150 fitte uçağın sol motorunda güç kaybı olduğu ve 10 bin 600 fitte de sola doğru hareket etmeye başladığını ifade etti.

Uçağın en yüksek irtifası olan 10 bin 900 fitte alçalmaya başladığını aktaran Utomo, otomatik pilot devreye girerken sol motorun kontrolünü sağlayan gaz kolunun geriye hareket ettiği ve bu durumun da denize çakılıştan önce motorun itici gücünü zayıflattığı bilgisini paylaştı.

Utomo, önceki uçuşlarda pilotların, 26 yıllık uçağın otomatik gaz kelebeğiyle ilgili sorunlar bildirdiğini ifade etti.

Şu anki sonuçların ön rapor bilgilerini içerdiğini ve soruşturmanın sürdüğünü dile getiren Utomo, uçağın kesin düşüş nedenine ilişkin nihai sonuç raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Sriwijaya Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 ay kullanılmayan uçağın Aralık 2020'de uçuşlara başlamadan önce denetimlerden geçtiğini savunuyor.

Kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Şubat’ta, motor gücünü kontrol eden otomatik gaz kelebeği dahil 5 parça ABD ve İngiltere’ye gönderilmişti.

Kaza sonrası ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları hala sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmış, uçaktan kurtulan olmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu aşı stratejisindeki hatalarını kabul etti, toplu alım kararını savundu
BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Benzer haberler

Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Endonezya'da doğal afetler 213 can aldı

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi

Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi
Endonezya ve Malezya, Myanmar’daki askeri darbenin ASEAN’da görüşülmesini istiyor

Endonezya ve Malezya, Myanmar’daki askeri darbenin ASEAN’da görüşülmesini istiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. MİKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. MİKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı