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Dünya

Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı

Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Mahmut Atanur   | 06.12.2019
Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı

Cakarta

Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Müslümanlara zarar veren, şiddet ve terör olaylarına yol açan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Uluslararası Sufi Ulema Meclisi (DUTİ), Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang kentinde, dünya barışı ve istikrarının sağlanması, şiddet ve terör olayları ile mücadele, terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ hakkında düzenlediği toplantıya ilişkin bildiri yayınladı.

İslamiyet adına her türlü şiddet ve terörle mücadele ile barışçıl ve hoşgörülü bir dünya toplumu yaratmak amacıyla Müslüman ülkelerin birleşmelerinin teşvik edildiği bildiride, ‘’İslamiyete zarar veren, insanları bölen, şiddet ve terör eylemlerine yol açan FETÖ ve DEAŞ terör örgütü yapılarının içerdiği her türlü anlayış yasaklanmalı ve engellenmeli.’’ ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, özellikle FETÖ konusunda, DEAŞ’ı tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği gibi Birleşmiş Milletler’e (BM) FETÖ’nün dünya terör örgütü listesine alınmasını önerdikleri kaydedildi.

Bildiride, ülke birliği ve din kardeşliğini bozan ve radikal terörizme yol açan tüm eylemlerden vatandaşlarını koruma amacındaki Müslüman ülkelerin faaliyetlerinin desteklendiği vurgulandı.

DUTİ ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisinin (DUTA) geçen yıl yayımladığı ortak fetvada da FETÖ'nün tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlere iştirak etmenin haram olduğunu bildirilmişti.

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