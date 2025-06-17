Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması üzerine, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan edildi.
Lembata
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi yaptığı açıklamada, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu.
Açıklamada, yanardağın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi. Yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden göründü.
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Yetkililer, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan ederek yanardağın 8 kilometre çevresinin tehlike bölgesi olarak tanımlandığını duyurdu.
Volkanik olayda hayatını kaybeden olmadı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.