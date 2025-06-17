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Dünya

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması üzerine, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Lembata

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi yaptığı açıklamada, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, yanardağın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi. Yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden göründü.

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Yetkililer, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan ederek yanardağın 8 kilometre çevresinin tehlike bölgesi olarak tanımlandığını duyurdu.

Volkanik olayda hayatını kaybeden olmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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