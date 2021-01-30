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Dünya

Endonezya Jeofizik Merkezi: Merapi Yanardağı için bölge halkı tetikte olmalı

Endonezya Jeofizik Merkezi, Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle halkın tetikte olmasını gerektiğini belirtti.

Mahmut Atanur   | 30.01.2021
Endonezya Jeofizik Merkezi: Merapi Yanardağı için bölge halkı tetikte olmalı

Kaliurang

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezin (PVMBG) Kaliurang Gözlem Merkezi Sorumlusu Heru Suparwaka, Merapi Yanardağı’nda son gelişmeler ve önlemlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Suparwaka, geçen yıl volkanik hareketliliğin artmasıyla turuncu alarm seviyesindeki yanardağın 5 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısını sürekli yinelediklerini söyledi.

Yanardağa en yakın yerleşim alanının yanardağın güneybatı yönünde 6 kilometre uzaklıkta yer aldığını aktaran Suparwaka, şu anki yanardağ hareketliliğine göre herkesin güvende olduğunu ancak bölgedeki halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Suparwaka, püsküren kül ve dumanın zaman zaman rüzgarın yönüne göre yerleşim alanına ulaştığını ve bu durumun başlıca solunum yolu olmak üzere halk sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Acil duruma karşı erken uyarı sistemi kullanılıyor

Suparwaka, acil duruma karşı manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı erken uyarı sistemi ayrıca büyük patlamalarda halkın kullanabileceği tahliye yolları ve toplanma alanları bulunduğunu dile getirdi.

Geçen haftaki yoğun püskürmeler sonrası 27 Ocak’ta yanardağdaki volkanik hareketliliğin azaldığını belirten Suparwaka, püsküren kül ve dumanının yanı sıra çıkan lavın yanardağın batı ve güneybatı yönünde etkili olduğunu söyledi.

2010 yılındaki patlamanın ardından geçen 11 yıl sonra yanardağda yoğun hareketlilik yaşandığı bilgisini paylaşan Suparwaka, ''Şu ana kadarki volkanik hareketlilikte bölgede can kaybı ve yaralanan olmadı. 2006 ve 2010 yılındaki patlamalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Kum ocaklarına güvenlik uyarısı

Orta Cava Vali Yardımcısı Taj Yasin Maimoen de yaptığı açıklamada, bölgedeki kum ocaklarında çalışanlara Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) uyarılarını dikkate alarak güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini belirtti.

Bazı kum ocaklarının yanardağdaki hareketliliğe karşın çalışmaya deva ettiğini aktaran Maimoen, kum ocağı çalışanlarının kurallara uymasını ve yaşamlarını tehlikeye atmamalarını istedi.

Geçen hafta başından bu yana Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yeniden artarken, yetkililer, 5 Kasım 2020’de alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltilen yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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