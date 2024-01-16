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Dünya

Elon Musk, Tesla'daki hisse oranını yükseltmeden yapay zekaya yatırım yapmak istemiyor

Space X ve Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, elektrikli araç üreten firmada, hisse oranını belirli bir seviyeye çıkarmadan, yapay zeka teknolojisine yatırım yapmak istemediğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Elon Musk, Tesla'daki hisse oranını yükseltmeden yapay zekaya yatırım yapmak istemiyor

New York

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, hisse oranını "en az yüzde 25'e çıkarmadan" Tesla'yı, elektrikli araç üretimindeki yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmeyi "tehlikeli bulduğunu" ifade etti.

Milyarder yatırımcının açıklaması, Delaware eyaletinde bir Tesla hissedarı tarafından kendisine açılan davanın devam ettiği esnada geldi.

Mevcut durumda Tesla hisselerinin sadece yüzde 13'ünü kontrol eden Musk, "yüzde 15 veya daha düşük hisse oranlarının, firmanın kontrolünün başkalarına geçme riskini artırdığını" vurguladı.

Elon Musk, "Eğer yüzde 25 hisseye sahipsem bu (firmanın yönetiminde) etkili olduğum anlamına gelir. Bunu tersine çevirmek için, ancak benim hissemin iki katı büyüklüğündeki hissedarların bana karşı oy kullanması gerekir." ifadesini kullandı.

Musk, "Durum böyle olmadığı sürece Tesla'nın dışında ürünler üretmeyi tercih ederim." görüşüne yer verdi.

Elon Musk, Ekim 2022'de, eski adı Twitter olan X platformunu satın almak için Tesla'daki hisselerinin önemli bir kısmını 44 milyar dolara satmıştı.

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