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Ekonomi

Tesla satışları haziranda AB ülkelerinde geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,5 azaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Tesla satışları haziranda AB ülkelerinde geriledi

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Avrupa ülkelerinin ocak-haziran dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeye devam etti.

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Tesla satışları haziranda Avrupa ülkelerindeki gerileyişini 6'ncı aya taşıdı.

Geçen yıl haziran ayında 33 bin 610 olan AB ülkelerindeki toplam Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 20 bin 349'a indi. Böylece AB piyasasında Tesla satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,5 geriledi.

Markanın haziranda AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 3,1'den yüzde 2'ye düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-haziran dönemindeki satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azaldı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde AB ülkelerinde 125 bin 606 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 70 bin 655 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 34 bin 781'e, ocak-haziran döneminde de yüzde 33,2 gerileyerek 109 bin 879'a indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor. Musk'ın, yakın zamana kadar ABD Başkanı Donald Trump ile çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.

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