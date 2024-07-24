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Dünya

Elon Musk, Starlink’in Gazze’de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu

ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Burak Dağ  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Elon Musk, Starlink’in Gazze’de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu

Ankara

Musk, X sosyal medya hesabından, Starlink uydu internet sisteminin Gazze'deki bir hastanede kullanılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Starlink artık Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in desteğiyle Gazze’deki bir hastanede aktif." ifadelerini kullanan Musk, söz konusu hizmetin hangi hastane için kullanıldığını belirtmedi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Starlink’in BAE’nin desteğiyle kurulan bir sahra hastanesinde kullanılmasına İsrail makamları onay vermişti.

Elon Musk, Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını açıklamıştı

İsrail'in geçen yıl Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine, Musk, 28 Ekim’de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Karhi, geçen yıl kasım ayında Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.


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