Dolar
27.10
Euro
29.49
Altın
1,892.47
ETH/USDT
1,669.40
BTC/USDT
26,175.00
BIST 100
7,623.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendisini hazirandaki Çin ziyareti hakkında eleştiren ABD başkanlık seçimleri aday adayı Vivek Ramaswamy'nin "umut vadeden bir aday" olduğunu ifade etti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Ankara

Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı.

Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtti.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmişti.

"Cumhuriyetçi Parti'nin dile getirilmeyen bir kuralını çiğniyorum ancak ben gördüğümü söylerim." diyen Ramaswamy, "Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ABD ile Komünist Çin'den 'yapışık ikizler' olarak bahsetmesi son derece endişe verici." ifadelerini kullanmıştı.

Ramaswamy ayrıca, "Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı." yorumunda bulunmuş ve "Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Üsküdar'da yapımı tamamlanan cami ve aile sağlığı merkezi açıldı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
TDV yurtlarına yeni eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı

Benzer haberler

Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Lukaşenko'dan "Çin ve Belarus aynı dünya düzeni vizyonunu paylaşıyor" mesajı

Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları ilk çeyrekte yüzde 10,6 arttı

Stratejik farklılıkların pragmatizmle aşıldığı Cezayir-ABD ilişkileri

Stratejik farklılıkların pragmatizmle aşıldığı Cezayir-ABD ilişkileri
Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor

Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor
Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde "barışı ve sükuneti korumakta" uzlaştı

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde "barışı ve sükuneti korumakta" uzlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet