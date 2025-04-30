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Dünya

Trump, Çin'in ABD'nin uyguladığı tarifeleri büyük olasılıkla kabulleneceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'e kadar çıkan tarifeleri Pekin yönetiminin kabulleneceği imasında bulunarak, "Çin büyük ihtimalle bu tarifeleri yiyecek." dedi.

Sercan İrkin  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Trump, Çin'in ABD'nin uyguladığı tarifeleri büyük olasılıkla kabulleneceğini belirtti

İstanbul

Başkan Trump, Oval Ofis'te, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk 100 günde yaptıklarını değerlendirmek üzere, Amerikan ABC News kanalı muhabiri Terry Moran'ın sorularını yanıtladı.

Moran'ın, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik tarifeleri "ambargo" olarak tanımlayarak, bunun her şeyin fiyatını yükselteceğini söylemesine tepki gösteren Trump, "Bu güzel bir şey. Bunu hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistlerin Çin'den gelen ürünlere uygulanan tarifeler nedeniyle ABD vatandaşlarının daha yüksek fiyatlar ödemesinden endişelenmesine rağmen Trump, Pekin yönetiminin söz konusu tarifeleri kabulleneceği mesajını vererek, "Çin büyük ihtimalle bu tarifeleri yiyecek." ifadesini kullandı.

Yüzde 145'lik tarifeler nedeniyle Çin'in ABD ile daha fazla ticaret yapamayacağına işaret eden Trump, "Bizden yılda 1 trilyon dolar kazanıyorlardı. Bizi, daha önce kimsenin kazıklamadığı kadar kazıklıyorlardı. Artık bunu yapamıyorlar." şeklinde konuştu.

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Trump, ABD'nin uzun yıllardır enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz daha önce hiç yaşamadığı kadar kötü bir enflasyon yaşadı. Bunu neden söylemiyorsunuz? Neden bundan bahsetmiyorsunuz? Muhtemelen ülke tarihindeki en kötü enflasyonu yaşadık. İnsanlar 48 yıl diyor ama muhtemelen bu, ülke tarihindeki en kötü enflasyondu ve insanlar enflasyon yüzünden ölüyorlardı, biliyorsunuz. Ancak şimdi market fiyatları düşüyor, enerji fiyatları düşüyor, benzin fiyatları düşüyor. Her şey doğru yönde gidiyor."

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken, Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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