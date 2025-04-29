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Dünya

Çin'den ABD'nin ticaret savaşına karşı ülkelere "Asla diz çökme" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gümrük tarifelerini artırarak başlattığı ticaret savaşına karşı diğer ülkeleri Çin ile birlikte direnmeye çağıran bir propaganda videosu yayımladı.

Emre Aytekin  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Çin'den ABD'nin ticaret savaşına karşı ülkelere "Asla diz çökme" çağrısı

Pekin

Bakanlığın WeChat hesabında İngilizce yayımlanan "Asla diz çökme" başlıklı videoda, ABD'nin küresel bir "tarife fırtınası" başlattığı ve bilerek Çin'i hedef aldığı, diğer ülkelerle "90 gün erteleme oyunu" oynarken Çin ile ticaretini kısıtlamaya çalıştığı belirtildi.

Washington'ın bu tavrının bir "tuzak" olduğunun savunulduğu videoda, "Bir zorbaya boyun eğmek, susuzluğunu gidermek için zehir içmeye benzer. Bu yalnızca krizi derinleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

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Videoda ABD'nin 1980'lerde Japonya'yı yarı iletkenlerin fiyatını düşürmekle suçladığı ve Toshiba gibi Japon şirketlerine yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, Tokyo yönetimini, ABD dolarının Japon yeni karşısında değer kaybetmesini öngören 1985 tarihli Plaza Anlaşması'nı imzalamaya zorlayarak Japon ekonomisini on yıllar süren durgunluğa sürüklediği kaydedildi.

ABD'nin yargı yetkisini sınır aşırı kullanarak Fransa'nın endüstri devi Alstom'u böldüğü ve ülkeyi bir ulusal başarı hikayesinden mahrum bıraktığı ifade edilen videoda, tarihin ABD'ye ödün vermenin sonuç getirmediğini, diz çökmenin yalnızca daha fazla zorbalığı teşvik ettiğini kanıtladığı öne sürüldü.

Videoda, Çin'in bu baskıya karşı diz çözmeyeceği, dik durmanın daha fazla işbirliği imkanını canlı tutacağı ve diz çökmenin bu imkanı yok edeceği belirtildi.

"Tüm zorbalar kağıttan kaplandır"

ABD'nin dünyanın tümünü temsil etmediği ve toplam ticaretinin dünya ticaretinin yüzde 20'sinden azını oluşturduğu vurgulanan videoda, "Tüm zorbalar kağıttan kaplandır. Dünyanın geri kalanı dayanışma içinde olursa ABD yalnızca karaya oturmuş küçük bir gemi gibi kalır." ifadelerine yer verildi.

Videoda emperyalistlerin daima kibirli olduğu, yalnızca zorlandıklarında makul davrandıkları belirtilerek "Hiç kuşkunuz olmasın ki ABD bir yandan çark ederken diğer yandan tehditkar davranmaya devam edecek. Ancak Çin, buna karşı sağlam duracak. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, bulutlar ne kadar yoğun, gece ne kadar karanlık olursa olsun yıldız parlamayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'in diğer ülkelere ayağa kalkma ve mücadele etme çağrısı yaptığı video, şu sözlerle noktalandı:

"Çin geri adım atmayacak ki dünyada güçsüz olanların sesi de duyulabilsin, zorbalığa son verilsin, adalet yeryüzünden silinmesin. Birilerinin sisi dağıtmak ve yolu aydınlatmak için meşaleyi eline alıp öne çıkması gerek. Eğer tüm ülkeler dik durursa dünya hegemonya duvarlarını yıkacaktır."

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