Ekvador'da "Türkiye ile Akademik Buluşma: 75. Yıla Özel Etkinlik Serisi" programları yapıldı
Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği öncülüğünde, Ekvador'da "Türkiye ile Akademik Buluşma: 75. Yıla Özel Etkinlik Serisi" başlıklı programlar düzenlendi.
İstanbul
Programlar kapsamında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle 3-7 Nisan arasında, Ambato'taki Los Andes Üniversitesi, Kito'daki Las Americas Üniversitesi ve Guayaquil'deki Especialidades Espiritu Santo Üniversitesinin ev sahipliğinde konferanslar yapıldı.
Kito Büyükelçiliği öncülüğünde ve Türkiye Maarif Vakfının (TMV) katkılarıyla düzenlenen programlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel ve akademik düzeyde derinleşmesine katkı sağladı.
Konferansların başkent Kito'nun yanı sıra Ambato ve Guayaquil gibi ülkenin başlıca şehirlerinde de yapılması, Türkiye’nin Ekvador’daki etki alanının yaygınlığını ve halk nezdindeki ilgiyi de gözler önüne serdi.
Konferansların açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Ankara'nın Latin Amerika'ya yönelik dış politikasında karşılıklı saygı, eşitlik ve çok yönlü işbirliğini esas aldığını belirterek, Ekvador'un dost bir ülke olarak Türkiye için özel öneme sahip olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Yalçın, "Son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz her alanda hızlı bir ivmeyle gelişmektedir. Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız bu sürece önemli katkılar sunmaktadır. Maarif, artık Türkiye'nin uluslararası eğitim markası haline gelmiştir. Bu vesileyle diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümü etkinliklerine sağladığı güçlü katkı dolayısıyla Maarif Vakfına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konferanslarda öne çıkan konuşmacılardan Kanadalı tarihçi Prof. Dr. Roch Charles Little, emperyalizmin tarihsel gelişimi, Osmanlı Devleti'nin buna direnişi, Batı dünyasında tarihsel olarak şekillenen Türk karşıtlığı ve Türk tarihinin bağımsızlık ve direniş temelli karakterini anlattı.
TMV'nin Kolombiya’daki kurucu temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da konuşmasında, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzlemdeki önemine dikkati çekti.
Buçukcu, Ankara'nın dış politikasında insanı merkeze alan anlayış benimsediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vurgusunun yalnızca bir diplomatik söylem değil aynı zamanda "eğitim, karşılıklı işbirliği ile eşitlik temelinde daha adil bir dünyanın inşasına yönelik bir inanç" olduğunu vurguladı.
Konferanslarda Türk kahvesi ikramları ve Türkiye burslarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.