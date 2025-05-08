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Dünya

ECB: Yabancı işçiler Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin motorlarından biri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) raporunda, Avro Bölgesi’nde yaşlanan nüfusun ekonomik büyüme için büyük zorluk teşkil ettiği ifade edilerek yabancı işçilerin, bölgenin büyümesine önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

Bahattin Gönültaş  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
ECB: Yabancı işçiler Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin motorlarından biri

Berlin

ECB ekonomistleri Bankanın internet sitesinde yayımladıkları "Yabancı İşçiler: Ekonomik büyüme için bir kaldıraç" raporunda, Avro Bölgesi’nin ekonomik büyümesine ve yabancı işçilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede nüfusun yaşlandığı ve bu durumun iş gücünün genişlemesi ve dolayısıyla ekonomik büyüme açısından ciddi zorluklar oluşturduğu aktarılan raporda, yabancı işçilerin bu zorlukların ele alınmasına ve aşılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

ECB araştırmasına göre, son yıllarda yabancı işçi akını, Avro Bölgesi'ndeki iş gücünün güçlü bir şekilde büyümesini sağlayarak olumsuz demografik eğilimleri kısmen dengeledi.

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Raporda, yavaş verimlilik artışı ve zayıf sermaye birikiminin Avro Bölgesi'nde Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı engellediğine yer verilerek “Bu zayıflığın ortasında, nüfus artışı ve artan iş gücüne katılım ekonomiyi istikrara kavuşturmuştur. Her iki faktör de güçlü yabancı işçi girişleri ile kararlı bir şekilde desteklendi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca yabancı işçilerin eğitim seviyeleri yükseldikçe daha yüksek beceri gerektiren mesleklere giderek daha fazla katkıda bulunduğu ifade edilen raporda, bu işçilerin niteliklerinin mevcut iş gereklilikleriyle daha iyi eşleştirilmesi için hala önemli alanlar bulunduğu belirtildi.

Raporda Almanya gibi iş gücüne katılım oranının yüksek olduğu ülkelerde, yabancı işçilerin yaşlanan nüfusun ve azalan yerli iş gücünün etkilerini daha da hafiflettiği de belirtildi.

Yabancı işçilerin ekonomik büyümeye katkısına ilişkin ECB raporunun sonuçlarının, birçok Avro Bölgesi ülkesindeki siyasi eğilimlere ters düşmesi de dikkati çekti.

Avrupa’da son yıllarda bölge dışından gelen işçilere bazı durumlarda çok eleştirel bakılıyor ve bu da popülist ve aşırı sağcı partilere güçlü destek sağlıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da birçok ülkede göç konusu artık seçim kampanyası gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

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