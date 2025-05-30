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Ekonomi

Bakan Şimşek, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğünü belirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Mert Davut  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Bakan Şimşek, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğünü belirtti

Ankara

Şimşek, yazılı açıklamasında, büyüme verileri ile gelecek dönem göstergelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu senenin ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık yüzde 2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik bazda yüzde 1 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, yıllıklandırılmış milli gelirin yaklaşık 1,4 trilyon dolar olduğunu bildirdi.

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Şimşek, uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dezenflasyonun ilk çeyrekte de devam ettiğine dikkati çekerek, ekonomi ılımlı büyürken, tüketim ve yatırımın dengeli bir görünüm sergilediğini vurguladı.

Cari açığın milli gelire oranının ilk çeyrek itibarıyla yıllık bazda yüzde 0,9 gerçekleştiğini belirten Şimşek, "En önemli kazanımlarımızdan sürdürülebilir cari açığı korumak için yapısal reformları hızlandırıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HIT-30) ve yeni yatırım teşvik sistemi gibi aktif sanayi politikalarıyla katma değerli üretimi daha seçici, odaklı ve etkin şekilde destekleyerek rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etmek"

Şimşek, öncü göstergelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Küresel ticarette güçlenen korumacılık eğilimleri ve artan belirsizlikler nedeniyle küresel talebin zayıflaması ile yurt içi finansal koşullardaki sıkılaşma, büyüme görünümünü sınırlayabilir. Son haftalarda küresel risk algısında yaşanan toparlanma ile zamanlı ve yerinde attığımız adımlar sayesinde finansal göstergeler iyileşmeye başladı. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek olası etkilere karşı gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız, fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamak ve en önemlisi, vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, makroekonomik istikrarı esas alan programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

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