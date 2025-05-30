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Ekonomi

Bakan Şimşek: Yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle, üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Bakan Şimşek: Yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

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