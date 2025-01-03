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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Şimşek: 2025 yılında da politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te önemli kazanımlar sağladıklarını belirterek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Bakan Şimşek: 2025 yılında da politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılında ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ekonomi programına dikkati çeken Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.

"Dış finansmana erişim arttı"

İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur korumalı mevduat önemli ölçüde azaldı. Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik."

"Enflasyon beklentileri iyileşti"

Enflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti.

Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek, "Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.

"Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz"

Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."

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