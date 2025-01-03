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Ekonomi

Bakan Şimşek: Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz, gerekli politika çerçevesini oluşturduk, dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Bakan Şimşek: Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabında Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir, bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son 19 ayın en düşük seviyesinde"

Şimşek, enflasyonun, Aralık 2024'te yüzde 1 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek Kasım 2023'te açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon, 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."

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