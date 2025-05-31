Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,536.70
BTC/USDT
104,453.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. - VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Cüneyt Karadağ  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Berlin Kreuzberg'teki Oranienplatz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı ve üzerinde, "Siyonizm öldürür", "Yahudiler soykırıma karşı", "Filistinlilere uygulanan terörü durdurun", "İsrail'e silah verilmesin" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösteriye bazı Yahudi kökenli Almanların da destek vermesi dikkati çekti.

Burada bir konuşma yapan Thomas adlı Yahudi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sert bir dille eleştirdi.

Thomas, Almanya'nın Gazze'deki soykırımı desteklemeye devam ettiğini savunarak, "Belli ki Almanya'da gerçeği söylememizden korkuluyor. Gerçeği söylememizi engellemek için neden bu kadar çok polise ihtiyaç var?" diye sordu.

Thomas ayrıca Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun sonuç bildirisi açıklandı
TRT Genel Müdürü Sobacı: Filistin meselesini ve Gazze'de yapılan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi
Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbına hız verdi

İsrail ve ABD güdümlü yardım sistemi, Gazze'deki Filistinlileri "ölüm, açlık ve aşağılanmaya" maruz bırakıyor

"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını İstanbul'da başladı

"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını İstanbul'da başladı
İşgal altındaki Batı Şeria’da artan et fiyatları, Filistinlilerin kurban kesmesini de güçleştirdi

İşgal altındaki Batı Şeria’da artan et fiyatları, Filistinlilerin kurban kesmesini de güçleştirdi
İsrail'in ablukası ve soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde bu yıl da kurban pazarları boş kaldı

İsrail'in ablukası ve soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde bu yıl da kurban pazarları boş kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet