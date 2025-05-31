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Dünya

Almanya'da küçük uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Almanya'da küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Almanya'da küçük uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü Fotoğraf: Yauhen Yerchak/AA

Berlin

Polisten yapılan açıklamada, Thüringen eyaletindeki Erfurt kenti yakınlarında bulunan Alkersleben beldesinden kalkan küçük bir uçağın, Mönchengladbach Havalimanı’na sadece 4 kilometre mesafe kala bir evin üzerine düştüğü ve kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Korschenbroich'ta müstakil bir evin üzerine düşen uçakta yangın çıktığı ve evin ağır hasar aldığı aktarıldı.

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Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin 71 yaşındaki kadın pilot olduğu açıklandı.

Ancak hayatını kaybeden diğer kişinin evde ikamet eden biri mi yoksa uçakta bulunan bir yolcu mu olduğu açıklanmadı.

Kazanın neden kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.

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