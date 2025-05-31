Almanya'da küçük uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Almanya'da küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Berlin
Polisten yapılan açıklamada, Thüringen eyaletindeki Erfurt kenti yakınlarında bulunan Alkersleben beldesinden kalkan küçük bir uçağın, Mönchengladbach Havalimanı’na sadece 4 kilometre mesafe kala bir evin üzerine düştüğü ve kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Korschenbroich'ta müstakil bir evin üzerine düşen uçakta yangın çıktığı ve evin ağır hasar aldığı aktarıldı.
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Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin 71 yaşındaki kadın pilot olduğu açıklandı.
Ancak hayatını kaybeden diğer kişinin evde ikamet eden biri mi yoksa uçakta bulunan bir yolcu mu olduğu açıklanmadı.
Kazanın neden kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.