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Dünya

Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Sao Paulo

Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.

İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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