Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sao Paulo
Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.
İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.