ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti
ECB Başkanı Christine Lagarde, “Hükümetler şimdi mali ve yapısal politikalara yönelik orta vadeli planları doğrultusunda güçlü bir başlangıç yapmalıdır." dedi.
Berlin
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi tüketim ve yatırımları desteklemelidir.” dedi.
Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın altıncı toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomi ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Lagarde, Avro Bölgesi’nde son anketlerin ekonomik toparlanmanın "ters rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunu gösterdiğini anlatarak, para politikasının gevşetilmesinin ekonomiye destek vereceğini söyledi.
Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yavaşladığını hatırlatan Lagarde, para politikasındaki ayarlamanın tüketimi yeniden güçlendirmesini beklediklerini kaydetti.
Lagarde, verilerin, hedeflerine doğru yol almada kendilerine güvence verdiğini belirterek, “Projeksiyonlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığına olan güvenimiz arttı.” dedi.
Faiz indirme kararı oy birliği ile alındı
Mevduat faiz oranının 25 baz puan düşürme kararının “oy birliğiyle” alındığını vurgulayan ECB Başkanı Lagarde, “Kademeli dezenflasyon süreci göz önüne alındığında, para politikası kısıtlamasının derecesini ılımlı hale getirmenin tamamen uygun olduğunu düşündük.” dedi.
ECB'nin eylül ayı enflasyon tahminlerinin haziran ayındakilere kıyasla “neredeyse hiç değişmediğini” anlatan Lagarde, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'lik hedefe dönmesinin beklendiğini söyledi.
Lagarde, para politikası için “mevcut fiyat baskıları, enflasyon görünümü ve reel ekonomi üzerindeki etkisi" gibi üç karar kriterine bir kez daha atıfta bulunarak, son verilerin, enflasyondaki düşüş sürecinin orta vadede devam edeceği beklentisiyle uyumlu olduğunu bildirdi.
“Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yöne eğrildiğini” ifade eden Lagarde, bölgede ekonomik toparlanmanın bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Christine Lagarde, “Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi tüketim ve yatırımları desteklemelidir.” dedi.
Lagarde, enerjideki baz etkisi nedeniyle enflasyonun dördüncü çeyrekte yeniden yükseleceğini dile getirerek, ECB'nin verilere göre hareket edeceğini ve önceden bir politika taahhüdünde bulunmayacağını tekrarladı.
Bir gazetecinin, "Faiz oranı seviyesi ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacak?" sorusu üzerine Lagarde, kısıtlamanın “gerektiği sürece” devam edeceğini belirtti.
Lagarde, para politikasının sıkılaştırılmasının hala etkili olduğunu vurgulayarak, “Şimdi mesele bu etkiyi kademeli olarak zayıflatmaktır.” dedi.
Eski ECB Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin son AB raporuna ilişkin de Lagarde, rapordaki bazı reformların yapılmasına ve para politikasının daha iyi işletilmesine yönelik önerilerin ECB için çok değerli olduğunu ancak Draghi'nin çağrıda bulunduğu yapısal reformların ECB’nin değil siyasetin görevi olduğunu kaydetti.
Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki hükümetlerin kamu bütçe açıklarını azaltma ve borçlarını yönetme planlarını uygulamaları gerektiğini belirterek, AB harcama kurallarının “tam, şeffaf ve gecikmeksizin uygulanmasının hükümetlerin bütçe açıklarını ve borç oranlarını düşürmelerine yardımcı olacağını” söyledi.
Lagarde, “Hükümetler şimdi mali ve yapısal politikalara yönelik orta vadeli planları doğrultusunda güçlü bir başlangıç yapmalıdır.” dedi.
ECB'nin bir sonraki para politikasına ilişkin toplantısı, 18 Ekim’de Slovenya'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.