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Dünya

EANA'dan, Gazze'de AA kameramanının öldürülmesinin ardından gazetecilere destek çağrısı

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı serbest kameramanı Hamad'ın yaşamını yitirmesinin ardından savaş bölgelerinde çalışan gazeteciler için destek çağrısında bulundu.

Muhammet Tarhan  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
EANA'dan, Gazze'de AA kameramanının öldürülmesinin ardından gazetecilere destek çağrısı

İstanbul

EANA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye son hava saldırılarında AA serbest kameramanı Hasan Hamad'ın hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, EANA Yönetim Kurulu'nun gazetecileri hedef alabilecek her türlü şiddeti şiddetle kınadığı ve gazetecilerin çatışma bölgelerinden doğru bilgi sağlamada oynadıkları önemli rolün altını çizdiği belirtildi.

EANA Genel Sekreteri Alexandru Giboi, Hamad'ın ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerini sunarak, "Bu zor zamanlarda, Gazze'den haber yapan gazetecilerin hayatlarını koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu trajik olay, yüksek riskli bölgelerde görev yapan medya çalışanlarının, yetkililerden ve ilgili herkes tarafından daha fazla kabul görmeye ve desteklenmeye ihtiyacı olduğunu istenmeyen şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

AA serbest kameramanı Hamad, 6 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında yaşamını yitirmişti.

Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 176'ya yükseldi

Öte yandan, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, son olarak "El-Aksa" televizyonu kameraman ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani ile birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara, "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

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