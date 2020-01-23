Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken
Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.
Londra
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili Cenevre'de bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.
- Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu
- Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi
- Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'yeni koronavirüsü' salgına dönüşüyor
- Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı
- Çin'deki virüs salgını hızla yayılabilir uyarısı
- Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
- Yeni tip koronavirüs dünyada yayılıyor
- Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi
Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu söyledi.
DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.