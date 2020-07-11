Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Ayasofya'nın camiye döndürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." dedi.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Said İbicioğlu   | 11.07.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının "aslına geri döndürülmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Karadaği sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karadaği "Endülüs'teki Müslüman camileri kiliselere, barlara ve gece kulüplerine dönüştürüldü, Hindistan'daki Babri Camisi bir tapınağa çevrildi ve Kudüs'ü, tüm kutsal mekanlarıyla siyonistlerin başkentine dönüştürmek istiyorlar. Doğu'dan ya da Batı'dan bu suçları kınayan bir ses duymadık. Ancak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak vakfedildiğini hatırlatan Karadaği, "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı kendi parası ile satın aldı ve vakfetti. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, vakfedilme amacına ve aslına geri döndürülmesidir." görüşünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi
Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz
Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum