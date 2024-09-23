Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden "Lübnan ve Gazze’yi İsrail’e bırakmama" çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Lübnan ve Gazze Şeridi’nin yalnız bırakılmaması ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı İsrail hükümetine karşı birlik olunması çağrısı yaptı.
İstanbul
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Karadaği, İsrail’in Lübnan’a ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Karadaği, “Bugün Lübnan'da yaşananlar, toprağa ve insana yönelik bariz bir saldırıdır. İnsanların evlerinin yıkılması ve aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürülmesidir. Bu, Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan ile Ürdün'ün bir bölümünü kapsayacak şekilde İsrail’i genişletme politikasının bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.
"Lübnan veya Filistin halkının İsrail tarafından vurulmasına gerekçesi ne olursa olsun sevinmenin İslam’a aykırı olduğunu" savunan Karadaği şunları kaydetti:
“Mezhepsel ya da siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrım yapıp, Lübnan'ı ya da Gazze'yi, hedef alınarak kolay lokma olması için terk etmemiz caiz değildir. Düşman, Müslümanlara karşı soykırım yaparken aralarında ayrım yapmaz. Çünkü düşmana göre, onun yanında olmayan herkes, ona karşıdır ve antisemittir."
Karadaği, İsrail’in tüm anlaşmaları çiğneyerek Lübnan ve Gazze Şeridi’ne saldırı düzenlediğine vurgu yaparak, “Tüm Müslümanlar ve hükümetleri bunu önlemek için çalışmalıdır. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı olarak İslam ve Arap dünyasını, siyonist saldırı ve soykırıma karşı görevlerini yapmaya çağırıyorum.” ifadelerine yer verdi.
Arap ve İslam dünyasını İsrail’in saldırılarını görüşmek üzere zirve düzenlemeye davet eden Karadaği, Arap ve İslam dünyasının saldırılar duruncaya kadar petrol ve doğal gaz akışının durdurulması, İsrail'in siyasi ve ekonomik olarak boykot edilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilmesi gibi kartlara sahip olduğunu savundu.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bu sabah iki ayrı saldırıda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeyi bombalamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in bu sabahki saldırılarında 182 kişi hayatını kaybetti, 727 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.