Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu.

Ali Semerci   | 08.05.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artırdığı şiddet olayları ve Aksa'da ibadet edenlere kurşun ve göz yaşartıcı bombayla saldırılarının büyük bir endişeyle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Arap ve İslam dünyasının liderleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm ilgili tarafların, İsrail'in kutsallara yönelik saldırılarını durdurmak için gerekli etkili ve kararlı tedbirleri almak amacıyla ciddi çalışmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

Birliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Birlik olarak, Kudüs halkının kutsal Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik İsrail saldırılarına karşı kararlı duruşunu selamlıyoruz ve bu kararlı duruşu desteklemek için Filistin içinden ve dışından halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden, İsrail'in saldırılarını kınamayla yetinmeyip fiili adımlar atmaları istendi.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bin 904'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti
Dünya Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışıyor

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Kudüs’teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini 'İsrail ile ilişkileri kesmeye' çağırdı

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırı bir vahşettir

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırı bir vahşettir
Filistin’den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

Filistin’den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı
İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı