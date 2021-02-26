Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaparken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.
Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın Doğum Günü kutlu olsun! 🇹🇷’nin, 🇺🇦’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. 🇹🇷 ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021
Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.