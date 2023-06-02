Dolar
20.91
Euro
22.39
Altın
1,952.67
ETH/USDT
1,888.20
BTC/USDT
27,036.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 1,6 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Marburg virüsü salgınıyla mücadelede Ekvator Ginesi ve Tanzanya'da olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, Tanzanya'nın 42 gün sonra ülkede salgının bittiğini duyurduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Eğer yeni bir vaka tespit edilmezse Ekvator Ginesi'nde de salgının sona erdiğinin ilan edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sudan'da 1,6 milyon kişi yerinden edildi"

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaların şiddetini artırdığını vurgulayan Ghebreyesus, insanların hastaneye ulaşamadığı ve gerekli sağlık hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı yaşamını yitiriyor. Yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte suyla taşınan ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların salgın riski artıyor. Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 1,6 milyon kişi yerinden edildi. Bu ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelere gidenler dahil." dedi.

DSÖ'nün Sudanlı mültecilere yardım için Sudan'ın komşu ülkelerinin sağlık otoriterleriyle işbirliği yaptığını kaydeden Ghebreyesus, sağlık çalışanları, malzemeleri ve tesislerinin hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Sudan'daki çatışmalarda sağlık merkezlerine yönelik 46 saldırı doğrulandı. Bu saldırılar 8 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çorum'daki sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastı
İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı
Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor
Diyarbakır'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Benzer haberler

DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı

Blinken, Sudan'da çatışan taraflara karşı alınan önlemleri açıkladı

ABD'den Sudan'a yeni yaptırımlar

ABD'den Sudan'a yeni yaptırımlar
Sudan'daki bombardımanda 17 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'daki bombardımanda 17 kişi yaşamını yitirdi
ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet