DSÖ: Refah kentinde bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberler son derece endişe verici
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.
Cenevre
Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Refah'ta bombardımanın yoğunlaştığına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu belirten Ghebreyesus, "Çaresizce güvenlik arayan Gazze nüfusunun yarısı Refah'a sığınıyor. Bölgedeki 6 hastane fazlasıyla dolu. Yaşanacak daha fazla tahribat dayanılmaz olacaktır. Bu insanların gidecek başka yeri yok. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam eden İsrail ordusunun Refah'ta iki ailenin evine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti pic.twitter.com/7aHcFkhP9Z— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 8, 2024
İsrail, şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor
Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.
İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu buldu.
Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.