Dolar
30.59
Euro
33.05
Altın
2,033.94
ETH/USDT
2,426.10
BTC/USDT
45,384.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Refah kentinde bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberler son derece endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
DSÖ: Refah kentinde bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberler son derece endişe verici Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Refah'ta bombardımanın yoğunlaştığına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu belirten Ghebreyesus, "Çaresizce güvenlik arayan Gazze nüfusunun yarısı Refah'a sığınıyor. Bölgedeki 6 hastane fazlasıyla dolu. Yaşanacak daha fazla tahribat dayanılmaz olacaktır. Bu insanların gidecek başka yeri yok. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

İsrail, şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu buldu.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Refah'ta Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz"

Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Refah'ta Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz"

İsrail'de aşırı sağcılar "savaşa devam" derken, esir yakınları ise "ateşkes" diye haykırdı

Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşıyor

ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı gündeme aldı

ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı gündeme aldı
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Refah saldırısı "trajediye" dönüşmeden ateşkes çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Refah saldırısı "trajediye" dönüşmeden ateşkes çağrısı yaptı
DSÖ: Refah kentinde bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberler son derece endişe verici

DSÖ: Refah kentinde bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberler son derece endişe verici
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet