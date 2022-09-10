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Dünya

DSÖ, Pakistan'a 15,6 tonluk tıbbi ekipman yardımında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a olumsuz etkilenen sağlık hizmetlerinin devamını sağlama amaçlı 15,6 tonluk tıbbi ekipman yolladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.09.2022
DSÖ, Pakistan'a 15,6 tonluk tıbbi ekipman yardımında bulundu

Cenevre

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, acil durum için gerekli tıbbi malzemeyle dolu 2 geminin bugün Karaçi limanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada aralarında kolerayla mücadele kiti, su ve çok amaçlı çadırların bulunduğu 15,6 tonluk malzemenin, 174 bin 816 dolar değerinde olduğu kaydedildi.

DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, sel felaketinin ülkede milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayarak, "Sellerin ardından oluşabilecek salgın risklerini hafifletmek, sağlık hizmetlerine ulaşımı sağlamak, eksikleri kapatmak ve daha kötü senaryolara karşı hazırlıklı davranabilmek için ülkedeki yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mahipala, tıbbi ekipmanların sevkiyatında DSÖ'ye yardımcı olan Dubai hükümetine de teşekkürlerini iletti.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

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