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Dünya

Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

Pakistan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar sonucu, ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar, taştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.09.2022
Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı Fotoğraf: nasa.gov

Kuetta

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Manchar Gölü'nün 25 Temmuz, 28 Ağustos ve 5 Eylül’deki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda 25 Temmuz’da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül’dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

Yaklaşık 100 bin kişi sel riskiyle karşı karşıya

NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü.

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