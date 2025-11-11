Dolar
42.22
Euro
48.87
Altın
4,135.72
ETH/USDT
3,560.50
BTC/USDT
105,098.00
BIST 100
10,833.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Dünya

ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşımak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinden Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçağın gölete düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Damla Delialioğlu  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşımak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Jesus Olarte/AA

Ankara

NBC News'in haberine göre, uçağın Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Jamaika'ya yardım taşımak için Florida'nın Fort Lauderdale kentinden havalandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra gölete düştüğünü aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin ise henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Yetkililer uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini belirterek, kazanın yaşandığı bölgede bulunanların yaralanmadığını açıkladı.

Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak dün Florida'da gölete düşmüş, yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon

Benzer haberler

ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşımak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşımak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Şara'nın ABD ziyareti Suriye'ye ne getirecek?

Trump, konuşmasını "çarpıttığı" gerekçesiyle BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açmayı değerlendiriyor

ABD, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Karayipler'e yaklaşık 12,5 milyon dolar ek yardım sağlayacak

ABD, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Karayipler'e yaklaşık 12,5 milyon dolar ek yardım sağlayacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de problemler dikkatle yönetilmezse ülke giderek parçalanmayla karşı karşıya kalabilir

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de problemler dikkatle yönetilmezse ülke giderek parçalanmayla karşı karşıya kalabilir
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet