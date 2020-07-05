Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" tanıtım toplantısı
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

DSÖ, Kovid-19'a yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Bayram Altuğ   | 05.07.2020
DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı.

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Kovid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

Hidroksiklorokin denemeleri daha önce de askıya alınmıştı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091 Meksika'da 523 Hindistan'da 610 kişi öldü
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı
DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti

Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091 Meksika'da 523 Hindistan'da 610 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı
THY Endonezya seferlerine yeniden başladı

THY Endonezya seferlerine yeniden başladı