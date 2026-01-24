Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meriç ve Tunca nehirlerinde debi yağışlarla yükseldi

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ile nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'da son dönemde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yükseldi.

Gökhan Zobar  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Meriç ve Tunca nehirlerinde debi yağışlarla yükseldi Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle dip seviyelerde akan nehirler, bölgedeki yağışlarla yeniden canlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ocak ayı başında saniyede yaklaşık 170 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 257 metreküpe ulaştı.

Tunca Nehri'nde ise debi yaklaşık iki kat artarak 4 metreküp/saniyeden 7 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.

Meriç Nehri kenarındaki işletmecilerden Can Pekbaş, AA muhabirine, yağmur ve kar yağışlarının nehirleri doldurduğunu söyledi.

Yaz aylarındaki kuraklığın etkisinin ortadan kalktığını belirten Pekbaş, "Son dönemdeki yağışlar herkesi sevindirdi. Nehir, yağışlarla birlikte eskisi gibi coşkulu şekilde akmaya başladı. Yağışlar hem yazın yaşanabilecek kuraklığın önüne geçti hem de tarımsal üretime katkı sağladı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi

Meriç ve Tunca nehirlerinde debi yağışlarla yükseldi

Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
İspanya'nın kuzeyinde kötü hava şartları ulaşımı felç etti

İspanya'nın kuzeyinde kötü hava şartları ulaşımı felç etti
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet