İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 15 Filistinli serbest bırakıldı

Filistinli Esirler Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında alıkoyduğu 15 Filistinli esirin serbest bırakıldığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapan Filistinli esirleri karşıladı.

Sağlık kontrolü için Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen 15 Filistinli esirin, sağlık durumları hakkında henüz bilgilendirme yapılmadı.

İsrail, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes uyarınca belli bir takvim gözetmeden aralıklarla Gazze'deki saldırılar sırasında alıkoyduğu binlerce Filistinliden bazılarını serbest bırakıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.