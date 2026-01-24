Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak

Erzurum'da inşa edilen Uzundere Barajı ve İspir Madenköprü Barajı ile toplam 1 milyon 546 bin metreküp suyun depolanacağı, 5 bin 460 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağı bildirildi.

İlhami Erkılıç  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak

Erzurum

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünün 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve saha çalışmalarıyla Erzurum ve çevresinde su yönetimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü alanlarında önemli kazanımlar sağlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzundere ve İspir ilçelerinde inşa edilen Uzundere Barajı ile İspir Madenköprü Barajı’nda suyun tutulmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iki baraj sayesinde toplam 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak, 5 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Horasan Gerek Barajı, Tortum Doruklu Barajı ve Pasinler Küçüktuy Barajı’nda inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Söz konusu barajlar tamamlandığında toplam 6 milyon 696 bin metreküp su depolanması ve 6 bin 730 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Pasinler Kavuşturan Göleti’nin tamamlanmasıyla birlikte 4 milyon 221 bin metreküp su depolanacak, 1.060 dekar tarım arazisi sulama hizmetine kavuşacak."

Kent ve çevresinde taşkın koruma çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim alanlarını güvence altına almak amacıyla Köprüköy Güzelhisar, İspir Güllübağ, Köprüköy Akçam, Tortum Hamidiye ve Tortum İncedere mahallelerinde taşkın koruma çalışmalarını da sürdürdü. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yatırımların, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak

Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak

Erzurum'da ekipler yolları açık tutabilmek için dondurucu soğukla mücadele ediyor

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak

Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet