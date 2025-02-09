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Yaşam

Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar, FPV dron ile görüntülendi.

Davut Genç  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kentte hafta içi etkili olan yağış sonucu zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanlar karla kaplandı.

Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzara, FPV dron ile görüntülendi.

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