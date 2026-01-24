Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Libya arasında 17 yıl aranın ardından yapılan 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etti.

Muhammed Semiz  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti

Trablus

Enerji Bakanı Bayraktar NSosyal'dan yaptığı açıklamada, KEK toplantısında enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti alanında devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

"Libya’nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık.

Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, 'kazan-kazan' ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya’nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

Bakan Bayraktar ve Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Muhammed Şuhubi toplantının ardından toplantıya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz

THE'nin 2026 dünya sıralamasında "Eğitim Bilimleri" alanında Türkiye'den 44 üniversite yer aldı

THE'nin 2026 dünya sıralamasında "Eğitim Bilimleri" alanında Türkiye'den 44 üniversite yer aldı
Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova: Nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova: Nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet