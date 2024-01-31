Dolar
30.35
Euro
32.95
Altın
2,050.99
ETH/USDT
2,332.80
BTC/USDT
43,340.00
BIST 100
8,496.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki halkın açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi

Cenevre

Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki kıtlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki insanlar çaresiz durumda. Bu çaresiz insanların kamyonlardan yiyecek aldığını konuşuyoruz. Gazze halkı açlıktan ölüyor. Gazze'dekiler uçurumun eşiğine itilen bir halk ve onlar bu çatışmanın tarafı değiller." dedi.

Ryan, Gazze'deki sağlık tesislerinin ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek
Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'sinin yıkımı tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Gazze Sağlık Bakanlığı: Kuşatma altındaki Nasır ve Emel hastanelerinde felaket yaşanıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı: Kuşatma altındaki Nasır ve Emel hastanelerinde felaket yaşanıyor

DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi

Hamas, İsrail'in Gazze'de 30 Filistinliyi infaz etmesiyle ilgili "suçun" belgelenmesi çağrısında bulundu

Gostivar Kulübünden Filistin'e bağış kampanyası

Gostivar Kulübünden Filistin'e bağış kampanyası
Gazze'de bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu

Gazze'de bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
ABD: Gazze'deki durumun değerlendirilmesi için BM misyonunun kurulması ertelendi

ABD: Gazze'deki durumun değerlendirilmesi için BM misyonunun kurulması ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet