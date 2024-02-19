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Beşiktaş futbolcusu Ernest Muçi, Süper Lig’in 26. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi

Ankara

Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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