Dolar
42.73
Euro
50.19
Altın
4,333.27
ETH/USDT
2,842.50
BTC/USDT
86,479.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı öncesi ödül alanları kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi Fotoğraf: Serhat Buğra Şenkökcü/AA

Cenevre

DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, "2014'ten beri yaklaşık 80 bin kişi göç yolculuklarında hayatını kaybetti. Çoğunun kimliği belirlenemedi ve aileler sonsuz bir belirsizlik içinde kaldı." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, güvenli, düzenli ve onurlu bir göçü sağlama çağrısı yapılarak, "Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Benzer haberler

DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi

DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi

DSÖ, mutasyona uğramış H3N2 virüsünde yaşanan artış konusunda uyarıda bulundu

Dünyada göç hareketliliği tarihi zirvede

Avrupa'da aşırı sağın göçmen algısı siyaseti dönüştürüyor

Avrupa'da aşırı sağın göçmen algısı siyaseti dönüştürüyor
DSÖ: Sudan'da BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

DSÖ: Sudan'da BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık
AB, göçe maruz kalan ülkelerin yükünü hafifletmek için "Dayanışma Havuzu" kurulmasında anlaştı

AB, göçe maruz kalan ülkelerin yükünü hafifletmek için "Dayanışma Havuzu" kurulmasında anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet