DSÖ, 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014’ten bu yana yaklaşık 80 bin kişinin göç yolculuklarında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cenevre
DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, "2014'ten beri yaklaşık 80 bin kişi göç yolculuklarında hayatını kaybetti. Çoğunun kimliği belirlenemedi ve aileler sonsuz bir belirsizlik içinde kaldı." denildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, güvenli, düzenli ve onurlu bir göçü sağlama çağrısı yapılarak, "Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.