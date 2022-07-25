Dolar
17.84
Euro
18.27
Altın
1,724.88
ETH/USDT
1,524.00
BTC/USDT
21,930.00
BIST 100
2,549.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Dover Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle yolculara erken gelmeleri çağrısı yapıldı

Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri veren DFDS, Dover Limanı'nda yığılmaların engellenmesi için yolculardan erken gelmelerini istedi.

Şeyma Uzundere   | 25.07.2022
Dover Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle yolculara erken gelmeleri çağrısı yapıldı

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, DFDS, Fransa sınırındaki kontrol noktalarında yığılmalar olduğunu ve bütün kontrolleri vaktinde tamamlamak için yolculara kalkıştan en az 2 saat önce limana gelmeleri gerektiğini bildirdi.

İngiltere, yola çıkan vatandaşlarının hafta sonu Dover Limanı'nda 11 saati bulan bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tutmuştu.

Limandaki yığılmanın Fransız sınır güvenlik görevlilerinin sayıca yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Dover Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle yolculara erken gelmeleri çağrısı yapıldı

Dover Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle yolculara erken gelmeleri çağrısı yapıldı

İngiliz sağlık sistemi, 'tarihin en ağır personel kriziyle' karşı karşıya

Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14'üncü gününde kontrol altına alındı

Fransa'da klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak

Fransa'da klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak
Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: (Tahıl anlaşması) Her şeyiyle Türkiye sayesinde

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: (Tahıl anlaşması) Her şeyiyle Türkiye sayesinde
Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor