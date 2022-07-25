Dover Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle yolculara erken gelmeleri çağrısı yapıldı
Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri veren DFDS, Dover Limanı'nda yığılmaların engellenmesi için yolculardan erken gelmelerini istedi.
Ankara
The Guardian'ın haberine göre, DFDS, Fransa sınırındaki kontrol noktalarında yığılmalar olduğunu ve bütün kontrolleri vaktinde tamamlamak için yolculara kalkıştan en az 2 saat önce limana gelmeleri gerektiğini bildirdi.
İngiltere, yola çıkan vatandaşlarının hafta sonu Dover Limanı'nda 11 saati bulan bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tutmuştu.
Limandaki yığılmanın Fransız sınır güvenlik görevlilerinin sayıca yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.