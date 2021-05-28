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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab'ın iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarının gerçeklikten uzak ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 28.05.2021
Dışişleri Bakanlığı: Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab'ın iddiaları kabul edilemez

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta şunları kaydetti:

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya’daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana’daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez."

Bilgiç, asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikaların toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemekte olduğunu belirterek, "Avusturya’nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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