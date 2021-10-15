Dolar
9.23
Euro
10.70
Altın
1,767.73
ETH/USDT
3,821.90
BTC/USDT
60,741.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristler, Rakka'nın güney kırsalına sızarak Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle çatıştı.

Mohamad Misto, Eşref Musa, Ethem Emre Özcan   | 15.10.2021
DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler gece saatlerinde Rakka'nın güneyindeki Rusafa bölgesine sızarak hareket halindeki rejim güçlerinin konvoyuna saldırdı.

Öğle saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalarda rejim ve İran destekli gruplara mensup en az 5 unsurun öldüğü öğrenildi.

Kaynaklar, çatışmaların başlaması üzerine Rus uçaklarının pusuya düşürülen rejim güçlerine destek amaçlı DEAŞ mevkilerine hava saldırıları düzenlediğini kaydetti. Bombardıman sesleri YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezi ve çevresindeki bölgelerden de duyuldu.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

Benzer haberler

Suriye'den Florida'ya bir terör hikayesi

Suriye'den Florida'ya bir terör hikayesi

DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

Taliban'dan, Putin'in 'Irak ve Suriye'den teröristlerin Afganistan'da toplandığı' açıklamasına ret

İdlibli Ahmed Deyyub protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor

İdlibli Ahmed Deyyub protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı
Çavuşoğlu: (Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Çavuşoğlu: (Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var