Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,811.00
BTC/USDT
82,154.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Grönland hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi

Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland'a yaptığı ziyaret sırasında, Kopenhag hükümetinin Ada güvenliği için yeterince yatırım yapmadığı yönündeki yorumlarına karşı çıktı.

Zeynep Katre Oran  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Grönland hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi

Nuuk

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, X hesabından paylaştığı videoda, Vance'in Grönland üzerinden Kopenhag hükümetini eleştirirken kullandığı tonu ve üslubu beğenmediklerini belirtti.

Vance'in, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliği için yeterli finansmanı sağlamadığına ilişkin yorumuna tepki gösteren Rasmussen, ülkesinin halihazırda Arktik bölgesinin güvenliği için daha fazla yatırım yaptığını ve ABD ile bu konuda işbirliğine de açık olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Birçok suçlama ve iddia ortaya atıldı. Elbette eleştirilere açığız. Ancak bu eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz. Yakın müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız." dedi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'taki Yankılar Sergisi, Malcolm X ve Şenler'in "benzer mücadelelerini" anlatıyor
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım, küresel vicdanın en büyük sınavlarından
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 26,68 seviyesinde
İstanbul'da metro seferlerine bayram düzenlemesi

Benzer haberler

Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Grönland hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi

Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Grönland hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi

ABD'de Minnesota Üniversitesinden bir öğrenci, göçmenlik dairesi ICE tarafından gözaltına alındı

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenciyle ilgili açıklama:

Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın ülkesinin egemenliğine "saygı duyduğunu" belirtti

Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın ülkesinin egemenliğine "saygı duyduğunu" belirtti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Harvard CMES Müdürü Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısının görevlerinden alınmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Harvard CMES Müdürü Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısının görevlerinden alınmasına tepki
Yemen: ABD'nin düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yemen: ABD'nin düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet