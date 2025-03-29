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Dünya

Trump, tarifeler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, karşılığında bir şey alabileceklerse, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Islam Doğru  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Trump, tarifeler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret etti

New York

​​​​​​Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile bugünkü telefon konuşmasına dair soru üzerine Trump, "Kanada'yı her zaman sevdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik. (Kanada'da) Bir seçim var, o yüzden Başbakan ile seçimden sonra görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, ilaçlara yönelik tarifeleri yakında açıklayacaklarını belirterek, eczacılık ürünlerinin üretimini ABD'ye geri getirmek zorunda olduklarını vurguladı.

Bu konuda salgında olduğu gibi asla başka ülkelere bel bağlamak istemediklerini söyleyen Trump, ilaç şirketlerinin üretimini ülkeye getirmeleri için yeterli olacak bir oranda tarife uygulayacaklarını kaydetti.

Trump, otomobillere yönelik tarifeler ve karşılıklı gümrük vergileri konusundaki soruya, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün. Ama biliyorsunuz, 40 yıldır, belki de daha fazla, bizden faydalanıyorlar ve bu artık olmayacak. Ama karşılığında bir şeyler alabileceksek anlaşmaya kesinlikle açığım." yanıtını verdi.

Bunun tarifeler açıklanmadan önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Hayır, muhtemelen daha sonra. Bu bir süreç." dedi.

Trump'tan, "ABD ile Grönland'ın dayanışma içinde olması" çağrısı içerikli video paylaşımı

Trump'ın, TruthSocial hesabından yaptığı paylaşımda da ABD ile Grönland'ın ortak tarihine işaret edildi.

Videoda, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Arktik rekabetine karşı Grönland'ı savunduğu belirtilerek, iki ülke arasındaki ilişkinin anlaşmalarla değil "kan ve cesaretle" kurulduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fethetmek için değil korumak için ABD sürece dahil oldu." ifadesi kullanılan 1,5 dakikalık videoda, "Ortak değerlerimiz hala yaşıyor ancak bugün Grönland Rusya'nın saldırganlığı ve Çin'in yayılmacılığı tehdidi altında." denildi.

Videoda, "Şimdi tekrar barış, güvenlik ve gelecek için dayanışma içinde olmalıyız." ifadesi kullanıldı.

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