Trump: Uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söyledi.
New York
Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesi planları sorulan Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetti.
"Grönland modern çağda çok önemli. Bence Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) bunu anlıyor. Eğer anlamıyorsa, açıklamak zorunda kalacağız." diyen Trump, bölge hakimiyeti konusunda ABD'nin tutumunun altını çizdi.
Donald Trump, Grönland çevresindeki su yollarının buz kırıcılarla açılarak kullanılır hale geldiğine işaret ederek, bu su yollarıyla "doğrudan Çin'e ve Rusya'ya erişim sağlandığını" belirtti.
"Tren de Aragua" üyelerinin sınır dışı edilmesi hakkında konuştu
ABD Başkanı Trump, bazı düzensiz göçmenlerin ülke içinde oluşturduğu tehdit bağlamında, suça karışmış örgüt üyelerine karşı Adalet Bakanı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in çalışmalarını övdü.
Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" üyelerinin ülke genelinde şiddet suçunun kabul edilemez seviyelere yükselmesine neden olduğunu söyleyerek, "Biz bunu azaltıyoruz, çok sayıda kötü insandan kurtuluyoruz." diye konuştu.
"ABD yargısının bu işi yapmamıza izin vermesi gerekiyor." ifadesini kullanan Trump, son başkanlık seçimlerini kazanmalarında bu yönde verdikleri vaatlerin etkili olduğunu kaydetti.
ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü
ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.
D.C. Bölge Mahkemesi yargıcı James Boasberg, Trump yönetiminin bu ay başında "Tren de Aragua" çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle 261 Venezuelalı göçmeni yasal süreç olmadan El Salvador hapishanelerine göndermesine karşılık geçici durdurma emri vermiş ancak Trump yönetimi, karar mahkemede resmileşene kadar uçakların havalandığını savunmuştu.
Trump yönetimi, daha sonra Boasberg'in yürürlükte olan uçakların döndürülmesi emrini D.C. Temyiz Mahkemesine taşımış ancak Mahkeme, Boasberg'in yargı yetkisi lehine karar vermişti.
Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları
Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.
ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.
Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.
Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.
Trump, Amerikalıların tarifelerden kaçınmak için şimdi otomobil almaları gerekmediğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların tarifeler dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için şimdi otomobil almalarının gerekli olduğunu düşünmediğini belirtti.
Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Tarifeler dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için Amerikalıların şimdi otomobil alması gerekip gerekmediği sorulan Trump, "Öyle düşünmüyorum. Bence patlama yapacak bir ülkeniz olacak." dedi.
Trump, tarifelerin ülkede üretim için bir teşvik olduğunu vurgulayarak, üretimin ABD'de yapılması durumunda gümrük vergisi alınmayacağını yineledi.
2 ay içinde 5 trilyon dolara yakın yatırım tutarına ulaştıklarını belirten Trump, "Otomobil fabrikaları inşa edecekler, zaten inşa ediyorlar. Birçoğu çoktan başladı bile." ifadesini kullandı.
Trump, Amerikalıların satın aldıkları otomobil ABD'de üretilmişse kredi faiz ödemelerinin vergiden düşürüleceğini dile getirdi.
"Kanada gümrük tarifelerini kesinlikle takip edeceğim"
Kanada'nın tarifelere misilleme yapması durumunda büyük ölçekli gümrük vergileriyle karşılık verileceğine dair sözleri anımsatılan ve bu ifadesinin arkasında olup olmadığı sorulan Trump, "Kesinlikle." dedi.
Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bugün "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.
Pek çok ülkenin yıllarca ABD'den faydalandığını öne sürerek 2 Nisan'ın "Kurtuluş Günü" olacağını söyleyen Trump, "Kanada ve diğer pek çok ülke ile çok iyi bir ilişki kuracağız. Bazıları için muhtemelen öyle olmayacak. Başbakan ve ben çok iyi bir görüşme yaptık ve Kanada ile ABD arasında işlerin çok iyi gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Trump, Hindistan'ın dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, Hindistan ile ABD arasında çok iyi bir işbirliği olacağını düşündüğünü dile getirdi.
Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri reddetmesi halinde "başına kötü şeyler geleceğini" belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına "kötü şeyler geleceğini" söyledi.
Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Tahran yönetiminin nükleer programı konusundaki soruya karşılık Trump, "Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve 'Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran'ın başına çok kötü şeyler gelecek.' dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.
Konunun güçlü veya zayıf olmakla bağlantısız olduğunu belirten Trump, "En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak, İran'ın başına kötü şeyler gelecek." diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirmişti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtmişti.
Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri
Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.
Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.
Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.
Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.
İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.