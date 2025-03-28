İsrailli siyasetçiden, ülkede anayasal kriz sebebiyle "sistemin çökebileceği" değerlendirmesi
İsrailli eski milletvekili Mossi Raz, ülkenin anayasal bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu krizin "sistemin çöküşüne" yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Kudüs
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ve yargı makamları arasında bir kriz çıkabileceği öngörüsünde bulunan Meretz Partisi'nin eski vekili Raz, AA muhabirine, ülkede devam eden geniş çaplı protestolar ışığındaki gelişmeleri değerlendirdi.
İsrail'de hükümet ile muhalefetin yanı sıra yargı makamları arasında yaşanan bölünmenin "Filistinlilerle ilgisinin olmadığını" ifade eden Raz, "Bölünme, demokrasiyi zayıflatmak için her şeyi yapan Netanyahu'nun destekçileri ile yolsuzluk ve hak ihlalinden kaynaklı tepki gösteren muhalifleri arasındadır." diye konuştu.
Raz, "İsrail daha önce her gün ve her yerde bu kadar geniş katılımlı ve bu kadar büyük gösterilere tanık olmamıştı. Bölünme, ülkenin yarısının protestoları desteklemesi ve diğer yarısının reddetmesi. Gerçekten sağlıklı bir durum değil. Tehlikeli." dedi.
İsrail'de muhalefet, Başbakan Netanyahu'nun devletin tüm kurumları kontrol altına alma çabasının bir parçası olarak Şin Bet Başkanı Ronen Bar ile Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma kararına karşı toplu gösteriler düzenliyor.
İsrailliler ayrıca Netanyahu'nun Gazze'deki tutukluların hayatlarını tehlikeye atmasını da protesto ediyor.
İsrail'de anayasal krizi ihtimali
İsrail toplumunun kendi içerisinde bağlarının "güçlü olduğunu" kaydeden Raz, "İsrail'in iç savaşa sürükleneceğini düşünmüyorum. İç savaşa şahit olacağımızı sanmıyorum. Ancak, İsrail sağı bir kısım Filistinlilere ve (sol görüşlü) İsraillilere şiddetle saldıracak. Yine de İsrail sağının büyük bir çoğunluğunun İsraillilere saldıracağını düşünmüyorum." dedi.
İsrail'in anayasal bir krize gitmesi hakkında konuşan Raz, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden aldığını ve Yüksek Mahkemenin bu kararı dondurduğuna dikkati çekti.
Raz, "Yüksek Mahkemenin kararı sonrasında hükümet iç istihbarat teşkilatı başkanını (Şin-Bet Direktörü Ronen Bar) görevden almakta ısrar ederse, o zaman anayasal bir krize gireriz." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin mahkemenin kararını uygulayacağına inandığını dile getiren Raz, "Aksi takdirde, mesele anayasal bir krizden daha kötüsü tüm sistemin çöküşüdür." şeklinde konuştu.
Erken seçim beklenmiyor
İsrail Meclisinin (Knesset), dün ülke tarihinin en yüksek bütçesi olarak kayıtlara geçen 755 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 205 milyar dolar) tutarındaki 2025 yılı bütçesini onayladığını hatırlatan Raz, bu sebepten 2025'te erken seçim beklemediğini söyledi.
Raz, "Fakat, her şey mümkün. Hükümet hala iç krizlerle boğuşuyor. Birçok vatandaş hükümeti desteklemiyor ve gösteriler çok aktif. İnsanlar hayatlarını durdurdu ve gösteri yapmak için sokaklara çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Netanyahu hükümetinin dağılması ve erken seçime gidilmesi durumunda muhalefetin hazır olması gerektiğinin altını çizen Raz, "Seçimlerin ne zaman yapılacağından önemlisi, bizim (muhalefetin) seçimlere hazırlık yaparak zaferimizi garanti altına alıp almadığımızdır." diye konuştu.
Raz, İsrail'de muhalefetin içinde görüş ayrılıkları bulunduğunu kabul ederek, "Muhalefet kazanabilir, ancak şu ana kadar yapılmayan birçok şeyi yapmaları gerekiyor." dedi.
Gazze'deki soykırım
Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına ilişkin konuşan Raz, "Taraflar hem İsrail'de hem de Gazze'de yanlış yönde ilerliyor. Ne İsrail hükümeti ne de Hamas çözüm istiyor." diye konuştu.
Raz, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları tekrar başlatması konusunda, "Çatışma devam ediyor. Daha fazla Filistinli ve İsrailli öldürülüyor. Bu gerçekten bir tehlike, çünkü Batı Şeria'da, Kudüs'te, İsrail'de ve başka yerlerde daha da kötü şeyler yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisinin Hamas ile yapılacak ateşkes anlaşmasından yana olduğunu dile getiren Raz, "Şahsen anlaşmayı destekliyorum ve İsrail'deki çoğunluğun da anlaşmayı desteklediğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Raz, "Fakat, İsrail hükümetini aşırılık yanlıları yönetiyor. Silahını Hamas'ı yok etmek için kullanabileceklerine inanıyorlar. Esirleri veya rehineleri umursamıyorlar." dedi.