Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle And Parlamentosu’nda özel oturum düzenlendi
Kolombiya'da düzenlenen And Parlamentosu'nun 44'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle özel oturum yapıldı.
Bolivar
Başkent Bogota'daki And Parlamentosu'nda konuşan And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin "Türkiye Yüzyılı"nda barış ve huzur eksenli bölgesel ve küresel vizyonuna vurgu yaptı.
Çokal, And Parlamentosu'nun 44'üncü kuruluş yıl dönümünü Türk milleti adına canı gönülden kutladıklarını belirterek, "Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un, yine Meclis'imizde görev yapan parlamenterlerimizin ve büyük Türk milletinin samimi selamlarını iletiyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes'i tebrik eden Çokal, "Biz bu sene Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Dünya diplomasisine 'yurtta barış dünyada barış' ilkesini hediye eden, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını buradan da bir kez daha saygıyla anıyorum." dedi.
Türkiye'nin dünya için önemine işaret eden Çokal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dünyanın her tarafına ulaşmaya gayret eden Türkiye, barış ve diyalog çabalarının her zaman en büyük destekçilerinden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir." diye konuştu.
Latin Amerika ve Karayipler açılımı
Çokal, Latin Amerika ve Karayipler açılım politikasına değinerek, Türkiye'nin ilk olarak 1998'te kabul edilen eylem planıyla harekete geçtiğini, 2006'da ise daha kapsamlı bir nitelik kazanan planın, aradan geçen 25 yılda her iki tarafın yararına sonuçlar üreten bir ilişkiler alanına dönüştüğünü söyledi.
Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerin ivme kazanması için çaba harcadıklarını anlatan Çokal şöyle devam etti:
"Bölge ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak daha sistematik ve yapısal bir ortaklık test edilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, parlamentolarımıza ekstra görevler düştüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafı olarak bizim hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim."
Çokal, dünyanın birden fazla alanda zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek Kovid-19 pandemisinin etkilerinin sarılmaya çalışıldığı bir dönemde Rusya-Ukrayna krizinin patlak verdiğini belirtti.
Suriye'de yaşananlar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğini dile getiren Çokal, benzer görüntülerin önce Ukrayna, ardından Filistin'den gelmeye başladığını kaydetti.
Çokal, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da son yüzyılda yaşanan insanlık dramını hatırlatarak, "Türkiye, bu büyük acıların sahiplerinin ten renginin beyaz veya siyah oluşuna, saç ve göz renklerinin farklı oluşuna veya Hristiyan-Müslüman ya da başka bir dine mensup oluşuna göre kategorize edildiğini çok defa görmüştür." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda "İyi, güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde ise geçersiz mi, bu nasıl bir dünya?" sorusunu yönelttiğini anımsatan Çokal, Batılıların insan haklarına bakış açısını eleştirdi.
Gazze'ye yönelik saldırılar
Filistin ve Gazze'deki duruma vurgu yapan Çokal, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sorduğu bu sorunun haklılığını bugünlerde Filistin’de ve özellikle Gazze’de çok daha net şekilde görmekteyiz. Gazze'ye yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Binlerce masum ve sivilin yaşadığı şehrin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek; ne insani ne vicdani ne de savaş hukukunda yeri olan bir durumdur."
Tahıl Koridoru Anlaşması
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinin karşı karşıya kaldığı gıda krizine değinen Çokal, "Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Anlaşması' vesilesiyle 36 milyon ton tahıl, ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edilmiştir." dedi.
Çokal, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü ve Türkiye'nin elinde gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.
"Dünya beşten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda birçok kez söylediği "Dünya beşten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür" sözlerine işaret eden Çokal, 2019'dan bu yana üyesi oldukları And Parlamentosu'nu, Latin Amerika ve Karayipler diplomasisi için ayrıcalıklı konumda gördüklerini dile getirdi.
Çokal, And Parlamentosu oturumunun TBMM çatısı altında gerçekleştirilmesini heyecanla beklediklerini ifade ederek, bu vesileyle daha da yakınlaşacaklarını bildirdi.
Çokal , 6 Şubat 2023'de meydana gelen ve 11 kentte yüz binlerce kişiyi etkileyen deprem felaketi sürecinde Türkiye'ye destek olan And ülkelerine teşekkür etti.
Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi dolayısıyla her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerini ileten Çokal, dünyada bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Ak Parti Antalya Milletvekili Çokal başkanlığındaki Türk Grubu'nun, Bolivya, Peru, Ekvador ve Şili’den gelen diğer katılımcılarla istişarelerde bulunarak Türkiye ve TBMM hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Etkinlikte, Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bogota temsilcisi ve Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Kolombiya koordinatörünün katılımıyla Maarif Vakfı ile And Parlamentosu arasında eğitimde işbirliği anlaşması imzalandı.